مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 20/2/2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة سموحة والمقاولون العرب على استاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة طلائع الجيش والزمالك على استاد السويس ومباراة الأهلى والداخلية على استاد بتروسبورت

موعد مباراة سموحة والمقاولون العرب

تقام مباراة سموحة والمقاولون العرب على استاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء ويسعى الفريق السكندرى للعودة لقطار الانتصارات بعد السقوط أمام بيراميدز فى الجولة الأخيرة برباعية دون رد فيما فاز ذئاب الجبل على الطلائع بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 25 هدفًا فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

ويدرس الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة عادل عبد الرحمن إجراء تعديلات جذرية فى التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباريات الدورى الممتاز المقبلة، فى عدة خطوط وتتجه النية لمنح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة خلال موقعة المقاولون العرب فى الدورى الممتاز وذلك بسبب الرباعية التى تلقاها الفريق من نادى بيراميدز فى الدورى الممتاز.

ودعا عادل عبد الرحمن لاعبيه للتركيز خلال مبارياته المقبلة بمشوار مسابقة الدورى الممتاز، أملًا فى تصحيح الأوضاع وعودة الانتصارات مجددًا للفريق السكندرى للتقدم فى سباق مراكز جدول الدوري بينما شدد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار الانتصارات للصعود للمربع الذهبى .

موعد مباراة طلائع الجيش والزمالك

تقام مباراة طلائع الجيش والزمالك على ستاد الجيش بالسويس فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بحثًا عن التحليق بصدارة الدوري والوصول للنقطة 54 بجدول ترتيب المسابقة.

الفارس الأبيض الذي يعاني قاريًا في الكونفدرالية الأفريقية، وصل للمباراة الـ18 على التوالي بدون هزيمة محليًا بواقع 16 مباراة في الدوري ومباراتين في الكأس بعد الفوز الأخير الذى حققه إنبى فى الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 46 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 28 هدفًا.

على الجانب الآخر طالب البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة أمام الفارس الأبيض لضمان التقدم فى سباق مراكز جدول الدوري لاسيما بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد فى الجولة الماضية لاسيما بعد أن حرص المدرب على تصحيح أخطاء لاعبيه فى المران الأخير مشددًا على ضرورة اللعب من لمسة واحدة والتركيز على إستغلال الفرص أمام المرمى للتسجيل لتصدير القلق للمنافس من بداية المباراة.

موعد مباراة الأهلى والداخلية

تقام مباراة الأهلى والداخلية على استاد بتروسبورت فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء يدخل الأهلى المباراة منتعشًا بفوزه الأخير على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الممتاز، ليرتفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 42 خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 19 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 لقاء، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

وتحدث لاسارتى المدير الفنى للأهلى مع لاعبيه طوال الأيام الماضية عن أزمة الفرص الضائعة التى عانى منها الفريق خلال الفترة الماضية، والتى ظهرت بشدة خلال مواجهة الإنتاج الحربي، والتى شهدت إهدار فرص بالجملة من جانب لاعبى الأهلى، كما ناقش لاسارتى مع معاونيه سبل ضرب التكتل الدفاعى المتوقع من فريق الداخلية الذى يجيد إغلاق النواحى الدفاعية وهو ما ظهر فى جميع مبارياته الماضية.

ويفقد الأهلى فى مواجهة الداخلية جهود نجمه رمضان صبحى بداعى الإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات، وكان آخرهم البطاقة التى حصل عليها فى مواجهة الإنتاج الحربى الماضية، بالإضافة لغياب اللاعبين الممتد غيابهم بداعى الإصابة ومنهم مروان محسن وأحمد فتحي.

وعلى الجانب الأخر يمر فريق الداخلية بفترة صعبة بسبب تراجع النتائج، وآخرها مواجهة الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب برصيد 22 نقطة خلف الجونة صاحب المركز الثالث عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار فى أربع مباريات، وتعادل فى عشر، وتلقى 8 هزائم.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.