شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يواجه فاركو فى الأسبوع التاسع عشر بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد مركز شباب مطروح فى الثانية والنصف من عصر اليوم، الأربعاء، مباراة الرجاء وفاركو وذلك فى افتتاح الاسبوع التاسع عشر من دورى القسم الثانى.

ويسعى فريق الرجاء لتعويض خسارته فى المباراة الماضية أمام سماد أبوقير بثلاثة أهداف مقابل لا شىء فى الوقت الذى سيسعى فيه فريق فاركو لتحقيق الفوز من أجل الدخول فى منطقة الأمان بجدول المجموعة .

يذكر أن الرجاء يحتل المركز الخامس فى المجموعة الثالثة برصيد 30 نقطة بينما يحتل فاركو المركز التاسع برصيد 22 نقطة .