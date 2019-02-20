الليلة.. الزمالك يستهدف مواصلة التحليق بصدارة الدوري أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يسعى نادي الزمالك لمواصلة انتصارته المحلية والتحليق بصدارة الدوري الممتاز، باستغلال كبوة طلائع الجيش بالمسابقة.

ويستضيف ملعب الجيش بمدينة السويس، مباراة طلائع الجيش والزمالك بالجولة الـ23 بمسابقة الدوري الممتاز في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء.

ويحتل الزمالك المركز الأول بترتيب جدول المسابقة برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل الجيش المركز الـ10 برصيد 25 نقطة من 22 مباراة.

وكان الزمالك قد سبق واكتسح طلائع الجيش في مباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة عن طريق "هاتريك" لمدافعه وهدافه محمود علاء.

وتشهد مباراة الجولة الـ23 بين الجيش والزمالك، غياب محمود علاء عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة.

وأعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي تواجه الجيش وضمت محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد في حراسة المرمي وكل من محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وعبد الله جمعة ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز ومحمود كهربا ويوسف أوباما وأحمد مصطفي زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني وحميد أحداد وخالد بو طيب وعمر السعيد.

جروس طالب اللاعبين بضرورة استمرار الروح القتالية في المباريات القادمة ومواصلة الانتصارات خلال الفترة المقبلة والاستمرار في التصدر، من خلال التركيز وبذل أقصى جهد لديهم في التدريبات.

وطلب رئيس الزمالك من لاعبي الفريق مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث للاستمرار على عرش مسابقة الدوري، وأشاد بأداء الثنائي أحمد سيد "زيزو"، وخالد بوطيب، في مباراة إنبي التي انتهت بفوز الزمالك 2 / 1.

ويعاني طلائع الجيش من اهتزاز في النتائج بالمباريات الأخيرة، حيث في أخر 4 مباريات، خسر الفريق 3 مباريات أمام إنبي وبيراميدز والمقاولون، وتعادل في مباراة بدون أهداف أمام سموحة.