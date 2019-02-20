موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

لاعبو الزمالك وطلائع الجيش كتبت: سارة جاب الله يحل نادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا علي نظيرة "الجيش بالسويس" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز. ويسعى الزمالك للفوز ليبعد بصدارة الدوري عن منافسية الأهلي وبيراميدز، بينما يسعي الطلائع للفوز ليتقدم لثلاث مراكز بالجدول. موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش من المقرر يكون موعد الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يكون موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية في حين يكون موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش تذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش بشكل حصري عبر قناة أون سبوت والنيل الرياضية ويحتل نادي الزمالك قمة جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز، فيما يتواجد طلائع الجيش في المركز 10 ولديه 25 نقطة.

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