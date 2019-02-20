رياضة | مفاجأة نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة نارية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت ملامح تشكيل الأهلي أمام الداخلية في المباراة التي ستقام مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأظهر مران الأهلي الأخير الذي أقيم عصر اليوم باستاد مختار التتش تشكيل الأهلي في مباراة الغد والذي لن يخرج عن:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، ناصر ماهر.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة