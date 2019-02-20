رياضة | بالأرقام .. محمد صلاح وساديو ماني الأسوأ في لقاء ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. محمد صلاح وساديو ماني الأسوأ في لقاء ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يظهر النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، بالمستوى المطلوب منه في لقاء بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ على ملعب الآنفيلد، ليتأجل الحسم لمباراة الإياب المنتظر إقامتها يوم 13 من الشهر القادم.

وحصل صلاح على تقييم 6.3 كثاني أسوء اللاعبين في صفوف ليفربول بعد ساديو ماني الذي تم تقييمه بـ6.2 من موقع "هوسكورد" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

بينما حصل نابي كيتا نجم وسط الريدز على أعلى تقييم بـ 7.6 ويليه ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن بـ7.3 كثاني أفضل تقييم في المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقي يوم 13 مارس القادم على أرضية ملعب آليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.