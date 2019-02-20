رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الأربعاء والموافق 20/2/2019 عدد من المواجهات القوية وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا لذلك؛ نرصد لكم عبر التقرير التالي مواعيد تلك المواجهات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.
دوري أبطال أوروبا:
- شالكة × مانشستر سيتي:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلقين؛ خليل البلوشي وجواد بده
- أتلتيكو مدريد × يوفنتوس:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ علي محمد علي ومحمد بركات
الدوري الأوروبي:
- إشبيلية × لاتسيو:
اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة RMC Sport 2
الدوري الفرنسي:
- باريس سان جيرمان × مونبلييه:
اليوم في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport ESPN
الدوري السعودي:
- الفتح × الأهلي:
اليوم في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية
- سموحة × المقاولون العرب:
اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت
- طلائع الجيش × الزمالك:
اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية و أون سبورت
- الأهلي × الداخلية:
اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل الرياضية وأون سبورت