رياضة | نادر شوقي: أتوقع رد الأهلي على طلب الجونة خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادر شوقي: أتوقع رد الأهلي على طلب الجونة خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نادر شوقي رئيس الشركة المديرة لنادي الجونة عن عدم قدرة لاعبي فريقه المعارين من صفوف الأهلي.

وقال نادر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " أي لاعب في الفريق بيدي الـ100% من مستواه مع الفريق".

وتابع: "نحاول مع الأهلي للسماح للاعبيهم المعارين بخوض اللقاء المقبل، استئذنا الأهلي بعد انتهاء مباراة بيراميدز للحصول على موافقتهم وأتوقع الحصول على رد خلال ساعات".

وأضاف نادر: "متفائل بلاعبي الجونة في مباراة الأهلي المقبلة أيًا كان قرار الأهلي".

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة بيراميدز من الجونة

وسقط فريق بيراميدز أمام الجونة بهدفين مقابل هدف مساء يوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية الجونة في شباك بيراميدز عن طريق؛ إسلام عبد النعيم وأحمد ياسر ريان في الدقيقتين؛ 51 و60 ومن ثم سجل للفريق الضيف هدف بالدقيقة 77 من خلال عبدالله السعيد.

ويأتي ترتيب الدوري المصري بعد خسارة وصيف البطولة كالتالي:

1- الزمالك: 51 نقطة

2- بيراميدز: 45 نقطة

3- الأهلي: 42 نقطة

4- مصر المقاصة: 34 نقطة

5- المقاولون العرب: 31 نقطة

6- الإنتاج الحربي: 31 نقطة

7- المصري البورسعيدي: 29 نقطة

8- الإسماعيلي: 27 نقطة

9- الجونة: 26 نقطة

10- طلائع الجيش: 25 نقطة

11- سموحة: 25 نقطة

12- حرس الحدود: 25 نقطة

13- الاتحاد السكندري: 24 نقطة

14- الداخلية: 22 نقطة

15- النجوم: 21 نقطة

16- إنبي: 21 نقطة

17- وادي دجلة: 20 نقطة

18- بتروجيت: 19 نقطة