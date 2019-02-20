شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بيكيه يسخر من ريال مدريد والان مع التفاصيل
علق اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني، على قرار تهديد ريال مدريد بالإنسحاب من دوري كرة السلة بسبب التحكيم.
وقال بيكيه في تصريحات صحفية : "يشتكون بكرة القدم، وبكرة السلة، من الجيد أنه ليس لديهم رياضات أخرى، والكثير من الشكوى دائماً كذلك من الجيد لايوجد لديهم هوكي وغيرها، وإلا شاهدنا نفس الأمر".
وتابع : "بالإضافة أنهم ذهبو لأتلتكو مدريد بالديربي، وفازو بمساعدة التحكيم ولم يشتكو من ذلك".
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