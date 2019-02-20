شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد بيكيه يسخر من ريال مدريد والان مع التفاصيل

علق اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني، على قرار تهديد ريال ‏مدريد بالإنسحاب من دوري كرة السلة بسبب التحكيم.

وقال بيكيه في تصريحات صحفية : "يشتكون بكرة القدم، وبكرة السلة، من الجيد أنه ليس لديهم رياضات أخرى، والكثير من الشكوى دائماً كذلك من الجيد لايوجد لديهم هوكي وغيرها، وإلا شاهدنا نفس الأمر".

وتابع : "بالإضافة أنهم ذهبو لأتلتكو مدريد بالديربي، وفازو بمساعدة التحكيم ولم يشتكو من ذلك".