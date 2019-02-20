شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نجم برشلونة بعد تحقيق رقم مميز مع البارسا والان مع التفاصيل

أبدى الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم وسط نادي برشلونة، سعادته بالوصول للمباراة رقم 250 مع البارسا في مختلف البطولات. وشارك راكيتيتش في تعادل برشلونة مع أولمبيك ليون سلبياً مساء الثلاثاء، في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي. وكتب راكيتيتش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام": "فخور إنني وصلت للمباراة رقم 250 مع الفريق بالرغم إنني كنت أُريد الاحتفال بنتيجة أفضل". ويذكر فأن راكيتيتش شارك مع البارسا حتى الآن في 250 مباراة بمختلف البطولات منذ انضمامه حيثُ سجل 33 هدفاً وصنع لزملائه 33 هدفاً، وكانت مشاركاته.

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