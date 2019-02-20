انت الان تتابع حسام غالي يوضح حقيقة تصريحاته المسيئة ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص
نفى حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، التصريحات المنسوبة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد نادي بيراميدز، عقب مواجهة الفريقين مساء الثلاثاء. وقال غالي في تصريحات خاصة لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «لم أدلي بأي تصريحات عقب المباراة من الأساس لأي وسيلة صحفية أو إعلامية». وأوضح الكابيتانو: «هذه التصريحات لم أدلي بها او أطلقها بأي شكل من الأشكال، ومن المستحيل أن تخرج مثل هذا الكلام المسيئ على لساني».
وحقق الجونة فوزًا مفاجئًا على نظيره بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب «استاد الجونة»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، تقدم إسلام عبد النعيم لأصحاب الأرض، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني، وأحرز عبد
وحقق الجونة فوزًا مفاجئًا على نظيره بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب «استاد الجونة»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، تقدم إسلام عبد النعيم لأصحاب الأرض، قبل أن يضيف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني، وأحرز عبد الله السعيد هدف بيراميدز الوحيد.
بهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى 26 نقطة، ارتقى إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري، بينما تجمّد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة، وظل في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر، وللأخير 3 مباريات إضافية لم يخوضها، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 42 نقطة ويتبقى للأحمر 4 مباريات إضافية.
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