شكرا لقرائتكم خبر عن 4 النصر توجع «الأوزبك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تأهل النصر عن جدارة واستحقاق لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد فوزه مساء أمس (الثلاثاء) على فريق أجمك الأوزبكي بنتيجة 0/4 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في ملحق دور المجموعات، ليلتحق بالمجموعة الأولى التي ستضم بجواره كلا من؛ الوصل الإماراتي، والزوراء العراقي، وذوب آهن الإيراني الذي تأهل هو الآخر عن طريق الملحق على حساب الغرافة القطري، وتناوب على تسجيل أهداف النصر كل من: عمر هوساوي (د:55)، سلطان الغنام (د:62)، جوليانو (هدفين 80، 90+4).

وفي اللقاءات الأخرى من الملحق، تأهل الريان القطري بعد تجاوزه سايبا الإيراني، لينضم للمجموعة الثانية التي تضم الاتحاد، إضافة إلى الوحدة الإماراتي، ولوكوموتيف الأوزبكي. كما تأهل باختاكور الأوزبكي بعد فوزه على النصر الإماراتي بهدفين مقابل هدف، لينضم للمجموعة الرابعة التي تضم الأهلي، إضافة إلى بيرسبوليس الإيراني والسد القطري.