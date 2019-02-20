شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يفاضل بين مرابط وموسى وجوليانو آسيويا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)يواجه المدرب النصراوي روي فيتوريا، أزمة حقيقية في اختيار اللاعبين الأجانب الأربعة الذين سيمثلون الفريق العاصمي في دوري أبطال آسيا هذا العام، بعد أن تمكن الفريق الأصفر من تجاوز مباراة الملحق المؤهلة لدوري المجموعات برباعية نظيفة أمام فريق أجمك الاوزبكي.
ويحق للفريق النصراوي قبل 25 فبراير الجاري إضافة أو استبدال 5 لاعبين من القائمة التي شاركت في الملحق وكذلك استبدال 3 لاعبين آخرين في حال الإصابة وذلك وفقا للفقرتين 4 و5 من المادة 24/4 من لائحة البطولة.
وكان المدرب البرتغالي فيتوريا اختار كلا من جونز كلاعب آسيوي ومايكون، وجوليانو، وحمدالله للمشاركة في مباراة الملحق قبل أن يغيب حمدالله عن المباراة بسبب الإصابة يوم اللقاء بشد عضلي منعه من المشاركة، وسيفاضل المدرب بين الرباعي نور الدين مرابط، وأحمد موسى، وجوليانو، وبيتروس، لاختيار أحدهم إلى جانب جونز، ومايكون، وحمدالله.
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