شكرا لقرائتكم خبر عن كرنفال رياضي يزين حفل «عطاء 35» لفريق الهجرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رعى أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، حفل فريق الهجرة بمناسبة مرور ٣٥ عاماً على تأسيسه، أخيرا، بالغرفة التجارية بمكة المكرمة.

وتزامن وصول أمين العاصمة إلى مقر الغرفة، مع وصول رئيس الاتحاد السعودي السابق أحمد عيد، يرافقه رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الاتحاد السابق الدكتور خالد المرزوقي، وكان في استقبالهم رئيس هيئة أعضاء شرف فريق الهجرة بسام وعظ الدين، ورئيس الفريق عبدالعزيز دبلول.

وسبق حضور أمين العاصمة المقدسة، ورئيس الاتحاد السعودي، حشد كبير من الرياضين وأساطير الكرة السعودية، يتقدمهم قائد المنتخب السعودي والنادي الأهلي السابق محمد عبدالجواد، ومحمد نور، وخميس الزهراني.

وكان من ضمن الحضور مدير المنطقة الغربية لشركة stc إبراهيم بخاري، ورئيس نادي الوحدة الحالي حاتم خيمي، ورئيس النادي الأهلي السابق أحمد المرزوقي، وطارق كيال، ووجدي الطويل، وحازم اللحياني، وعلاء كويكبي، والناقد الرياضي سلطان اللحياني.

وحضر من الإعلاميين البارزين الكاتب الاتحادي عثمان مالي، ومدير المركز الإعلامي لنادي الاتحاد السابق حسين الشريف.

وفور وصول أمين العاصمة تجول في معرض «عطاء 35» المصاحب للحفل، وبعدها بدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وبكلمة رئيس فريق الهجرة، وبعدها شارك أحمد عيد والدكتورخالد المرزوقي بتكريم مؤسسي الفريق، وشارك اللاعبان محمد عبدالجواد ومحمد نور بتكريم لاعبي فريق الهجرة المنتمين للأندية الرسمية.

وزينت الحفل الفقرات المقدمة على مسرح الحفل التي كان أبرزها أوبريت «عطاء 35» إهداء من فريق الهجرة للوطن، قدمته فرقة سواحل النور وفرقة قولد ستار للأطفال، وعرض الليد شو المقدم من فرقة هوانا.

وتم بعدها تدشين أكاديمية فريق الهجرة كأول أكاديمة تدشن تميمة رسمية.