شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد اليوم الأربعاء 20 - 2 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية والتى يأتى على رأسها مواجهة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس فى دوري أبطال أوروبا، ولقائى الأهلى أمام الداخلية والزمالك ضد طلائع الجيش فى الدورى المصرى. مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم والقنوات الناقلة

سموحة Vs المقاولون العرب 3:00 على قناة ON SPORT طلائع الجيش Vs الزمالك 5:30 على قناة ON SPORT الأهلى Vs الداخلية 8:00 على قناة ON SPORT مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

شالكه Vs مانشستر سيتى 10:00 على قناة beIN SPORTS HD 2 أتلتيكو مدريد Vs يوفنتوس 10:00 على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات الدورى الأوروبى اليوم والقنوات الناقلة

إشبيليه Vs لاتسيو 7:00 على قناة beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدورى الفرنسى اليوم والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان Vs مونبيلييه 10:00 على قناة beIN SPORTS HD 6 مواعيد مباريات الدورى السعودى اليوم والقنوات الناقلة

الفتح Vs الأهلى 5:20 على قناة KSA SPORTS

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