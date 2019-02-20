شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق بطولة افريقيا للتايكوندو بالغردقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم ،الأربعاء، منافسات البطولة الإفريقية للباراتايكوندو، في نسختها الأولى والتي ستقام بمدينة الغردقه، بمشاركة 126 لاعب، يمثلون 30 دولة ، من بينهم 14 لاعبا مقسمين إلى 11 من الأولاد و 3 لاعبات .
ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة بالأدوار التمهيدية يتخللها استراحة ثم يقام حفل افتتاح البطولة في تمام الساعة السادسة مساء بحضور لفيف من الشخصيات العامة.
وعلى مستوى الادوار التمهيدية فتقام في تمام الساعة السابعة مساء يتبعها توزيع الجوائز.
يذكر أن المنتخب الوطني للباراتايكوندو قد تم تكوينه لأول مرة منذ عدة أشهر.
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