تين كات: سنلعب ضد الوصل وليس ريجيكامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



نفى الوحدة ما تردد عن إعفاء مدير الفريق الأول للكرة عبدالباسط محمد من منصبه وتعيين فهد مسعود مكانه، مؤكداً أن عبدالباسط يغيب حالياً لأسباب خاصة.

وأشار الهولندي تين كات مدرب الوحدة الى أن فريقه يخوض مباراة أمام الوصل وليس أمام المدرب ريجيكامب مدرب الوصل الحالي، و«العنابي» سابقاً.

وأضاف تين كات قبل لقاء الوحدة والوصل غدا في الجولة 16 من دوري الخليج العربي: سنلعب مباراة صعبة أمام خصم قوي، لديهم ثنائي خطر في الهجوم، وضعف في خط الدفاع وعلينا استغلال الفرص التي ستتوفر لنا.

وذكر في تعليقه على عودة سداسي الأولمبي: ليس من المنصف ان يذهب من 8 من لاعبينا للمنتخب الأولمبي ويعودوا لنا قبل 48 ساعة من المباراة في حين ان هناك أندية أخرى تضم لاعبين مميزين ولم يتم استدعاؤهم.