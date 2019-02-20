«إم 7» و«إف 3» يحصدان ناموس النخبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في بطولات النخبة التي أقيمت أمس ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

شهد تتويج الفائزين أيضاً راشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وشهدت المنافسات حضور كل من: سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد كبير من الحضور.

وحصد فريقا «إف 3» و«إم 7» المركز الأول في شوطي الشيوخ للفرخ والجرناس على التوالي في انطلاق بطولات النخبة البالغ عددها ستة أشواط، والتي شهدت مشاركة 360صقراً، ليرتفع عدد الصقور المشاركة في البطولة إلى 2640 صقراً، بواقع 475 في منافسات الشيوخ، و 1215 في منافسات العامة، و 360 في منافسات المحليين، و130 في منافسات الخليجيين، و100 في مسابقة الطيارة اللاسلكية، وفي الانتظار، انطلاق مسابقة الناشئين صباح يوم الجمعة المقبل، التي كان من المفترض أن تقام يوم السبت الماضي، إلا أن اللجنة المنظمة قررت تأجيل الأشواط بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار راشد مبارك بن مرخان إلى أن بطولات فزاع للصيد بالصقور وصلت لمستوى كبير من النجاح، خصوصاً أنها تشهد تغييرات كبيرة في كل الجوانب، مشيداً في هذا الصدد بجهود كافة الداعمين والعاملين في البطولة لما يقدمونه من خدمات في الأنظمة والخيمة وتهيئة الأجواء المناسبة والتقنيات المتقدمة في نقل الحدث وإدارته على أرض البطولة، إضافة إلى أنظمة التسجيل والتحضير السريع، وكافة الخدمات التي تسهل من عملية المشاركة والسباق.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الموروث المحلي مكون أصيل في مقومات الهوية الوطنية الإماراتية.. وهمزة الوصل الفاعلة بين الماضي بمخزونه الثري..وآفاق المستقبل المنيرة، معربة عن سعادتها الكبيرة بنجاح بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التي جاءت لتكمل نجاحات بطولات الصقور التي سبقتها وأقيمت في مختلف إمارات الدولة.

وأشادت سعاد إبراهيم درويش بالدعم الموصول الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي للمحافظة على الموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لسموه من أجل المحافظة على موروثات الوطن.