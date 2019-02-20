شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد ختام بطولة السلق 2019 في المرموم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، ختام النسخة الثانية عشرة من بطولة السلق 2019، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتقام فعالياتها في المرموم في دبي، وتعد واحدة من أبرز البطولات التراثية على أجندة الفعاليات السنوية.

حضر البطولة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وراشد مبارك بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعة المهيري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة السلق.

وحققت سلق ناصر عبيد راشد دلموك الكتبي إنجازاً كبيراً، حيث حصدت الفوز بأربعة أشواط من الأشواط الستة، ليواصل تفوقه الذي كان قد بدأه في المرحلة التأهيلية. وتميزت المنافسات بالانضباط والالتزام من المشاركين، واستخدام الجميع الشرائح الإلكترونية المخصصة لكل سلق، مع القيام بكافة الإجراءات التي من شأنها أن تضمن الشفافية في نتائج الأشواط، وضمان سلامة السلق.

وأشادت سعاد إبراهيم درويش بالتطور النوعي والكمي في منافسات البطولة، موضحة أن النسخة ال12 للبطولة شهدت زيادة في أعداد المشاركين، ومؤكدة أن انتهاج البطولة التقنيات التكنولوجية ككاميرات حساب خط البداية والنهاية لالتقاط لحظة العبور، ورصد انطلاق أي سلق قبل انطلاق صفارة الحكم، مع حساب لحظة الوصول إلى خط النهاية بدقة متناهية، زاد من شفافية الحدث وزيادة دقته.

وأكدت أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يبذل جهوداً كبيرة ساهمت في تطوير هذه البطولة من كافة الجوانب الفنية والتنظيمية طيلة السنوات الماضية، وجذبت مزيداً من المشاركين كان لها أثر كبير في تطوير البطولة والوصول بها إلى هذه المرحلة الرائعة من التميز.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش إلى أن التسجيل المسبق لحصر أعداد المتسابقين، وكل البيانات المتعلقة بالمشاركين، جعل اللجنة المنظمة، من خلال هذه الآلية المتطورة، على دراية كاملة بكل المعلومات المتعلقة بالمشاركين قبل انطلاق البطولة، وعند الحضور إلى ميدان السباق يتم تسليم الرقم المسجل، ويؤدي ذلك لتفادي الأخطاء.

وأكد جمعة المهيري أن التزام المتنافسين بالقوانين والتعليمات التنظيمية عنصر أساسي في إنجاح الحدث، مشيرا إلى أن التطورات التي أدخلت إلى البطولة أسهمت في الحيلولة دون وقوع أي مشكلات تنظيمية، مع ضمان توفير نتائج نزيهة حازت رضا المتنافسين.

وأعرب ناصر عبيد راشد دلموك الكتبي مدير إدارة إسطبلات ناس، عن سعادته البالغة بالتألق غير العادي للسلق المملوكة، حيث حصد الفوز بأربعة أشواط من الأشواط الستة التي شملتها البطولة في نسختها الثانية عشرة.

وأكد أن طموحاته كانت كبيرة في هذه البطولة من أجل الفوز بالمركز الأول.

وأشاد البحريني حمد خالد الرميحي بالبطولة وتنظيمها الرائع، وأكد أنه يحرص دائماً على المشاركة بها عطفاً على ما لمسه خلالها من احترافية شديدة وتنظيم ناجح.