شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يتجاوز البحرين برباعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق منتخب الإمارات الوطني للناشئين مواليد 2004 الفوز على نظيره البحريني برباعية نظيفة في المباراة الودية الثانية التي أقيمت بملعب مدينة خليفة الرياضية في ختام معسكر أبيض الناشئين الذي أقيم في البحرين ضمن استعداداته المبكرة لخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين التي ستنطلق في شهر سبتمبر 2019.

وسجل أهداف منتخبنا للناشئين سعود محمد المري ومطر الحوسني وإبراهيم سلطان ومشعل المعمري.

وكان أبيض الناشئين حقق الفوز في التجربة الودية الأولى بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب بدر إبراهيم السويدي.

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