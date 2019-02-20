منصور بن محمد: نسخّر كافة إمكانياتنا لنجاح الأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، الجهود المبذولة والتعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات الصلة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إمارة دبي، في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد سموه بجهود تعزيز فرص دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية وبما يوائم إيمان القيادة الرشيدة بقدراتهم وحرصها الدائم على حصولهم على فرصهم الكاملة والعادلة التي تمكّنهم من إطلاق إمكانياتهم وتحقيق طموحاتهم في جميع مناحي الحياة.. وشدد على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لنجاح الأولمبياد الخاص أبوظبي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم الذي عقد في مركز التدخل المبكر التابع لهيئة الصحة في دبي بحضور أعضاء اللجنة العليا، حيث تم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والاطلاع على مستجدات العمل على محاور استراتيجية دبي للإعاقة 2020 ومستجدات تطبيق كود دبي على القطاعات المختلفة وآخر الاستعدادات لاستضافة الوفود المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 ضمن برنامج المدن المضيفة الذي تشارك فيه إمارة دبي مع بقية الإمارات في دعم جهود الدولة في هذا الحدث العالمي.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة: شهدت الفترة الماضية جهوداً ملموسة من مختلف الجهات لوضع الأسس الملائمة والارتقاء بالمعايير لتحقيق الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم وتحقيق الهدف الأسمى بتحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020 ونحن عازمون على مواصلة جهودنا وها قد بدأنا بجني ثمار هذا العمل المكثف وترسيخ مكانة دبي كمدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وخلال الاجتماع اطلع الحضور على عرض فريق محور الصحة الدامجة قدمته الدكتورة منال تريم الرئيس التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، حيث استعرضت آخر إنجازات ومستجدات تطوير مبادرات الصحة الدامجة وإعادة التأهيل، والتي تركز على ضمان تمكين أصحاب الهمم من الحصول على خدمات صحية مميزة، بما فيها خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات التشخيص المبكر والتدخل المبكر في مختلف المراكز الصحية وتوفير شبكة رعاية متكاملة لهم.

وعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي آخر استعدادات إمارة دبي لاستضافة الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 ضمن برنامج المدن المضيفة، حيث تستضيف إمارة دبي أكبر عدد من الوفود بما يزيد عن4000 شخص خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس/آذار المقبل. وشدد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية هذا الحدث العالمي في إبراز مكانة دبي كبيئة مؤهلة لاستيعاب ودمج أصحاب الهمم وبما يعكس الجهود الرامية إلى تعزيز الدمج المجتمعي وزيادة فرص دمج أصحاب الهمم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، وبما يظهر الوجه الحضاري للدولة.

وتستضيف العاصمة أبوظبي دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص خلال شهر مارس المقبل بمشاركة أكثر من 7000 رياضي و3000 مدرب يمثلون أكثر من 170 دولة في 24 لعبة في تظاهرة رياضية تعتبر الأضخم على المستوى العالمي، ومن المقرر أن تستضيف مدينة دبي اثنتين من الألعاب ال 24 بمجموع أكثر من 3000 شخص وهي مسابقات السباحة في مجمع حمدان الرياضي ومسابقات ألعاب القوى وتقام في نادي ضباط شرطة دبي.

وعقب الاجتماع اطلع سموه على مرافق مركز التدخل المبكر التابع لهيئة الصحة في دبي واستمع لشرح حول الخدمات التي يقدمها لأصحاب الهمم وإجراءات العناية بالأطفال داخل مركز التدخل المبكر والوسائل العلاجية والتقنيات التي تواكب أحدث الممارسات الطبية، لمساعدة الأطفال من أصحاب الهمم على إنماء قدراتهم وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للإعاقة.