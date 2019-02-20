اليونايتد يعبر تشيلسي ويصطدم بولفرهامبتون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى الفرنسي بول بوجبا مانشستر يونايتد الفوز على مضيفه تشيلسي بهدفين نظيفين، ليقود فريقه للدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ومرر بوجبا عرضية إلى أندير هيريرا ليسجل الهدف الأول، وسجل النجم الفرنسي بنفسه الهدف الثاني.

وسيكون مانشستر يونايتد ضيف ولفرهامبتون في ربع النهائي، بينما يحل سيتي ضيفاً على سوانسي بموجب القرعة، ويستضيف واتفورد كريستال بالاس، وميلوول (درجة أولى) برايتون.

وهذا أول فوز لليونايتد في ملعب ستامفورد بريدج منذ 9 مباريات، وأثنى أسطورة اليونايتد نيفيل على الفريق وقال: «اللاعبون يهاجمون من جديد ويلعبون الكرة التي يريدها النادي، لم نر ذلك في عهد مورينيو».

من جهته، أثنى ألن شيرر أسطورة نيوكاسل السابق على أسلوب المدرب سولسكيار بعد تحقيقه الفوز ال11 (مقابل تعادل وخسارة) في 13 مباراة في مختلف المسابقات وقال: «أعتقد أن اليونايتد يقترب كثيراً من التميز وينقصه لاعبان أو ثلاثة ليكون ضمن النخبة». في المقابل، عانى الإيطالي ساري مدرب تشيلسي من الخسارة الخامسة في آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات وسمع هتافات مشجعي الفريق مثل «لا تعرف ماذا تفعل» و«ستتم إقالتك في الصباح».