عبدالعزيز النعيمي يشيد بتألق «مراحل» خورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان:”الخليج 365”

واصلت المراحل السنية للكرة بنادي خورفكان تألقها هذا الموسم عبر تصدر العديد من المسابقات العمرية، فبعد نجاح فرق 14 و13 و12 سنة في اعتلاء صدارة دوري فئاتها عن جدارة، سطر فريق 16 سنة لكرة القدم قصة نجاح جديدة بتصدره المجوعة (ب) لدوري الناشئين برصيد 30 نقطة عقب فوزه على منافسه الإمارات بهدف دون رد ضمن الأسبوع الثالث للدور الثاني.

وأكد عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس الإدارة أن النتائج الجيدة التي حققتها فرق النادي هذا الموسم بدءاً بالفريق الأول ثم الفرق السنية بمختلف فئاتها العمرية شهادة نجاح لمنظومة العمل الفني والإداري في تهيئة المناخ وتذليل العقبات وتوفير الاحتياجات اللازمة، فضلاً عن الدعم والمساندة القوية من جانب مجلس الشارقة الرياضي خاصة أن خورفكان لا يبحث عن النتائج الجيدة فقط في مسابقات المراحل السنية بل إن التركيز منصب حول كيفية تطوير أداء اللاعبين الناشئين والشباب بما يؤهلهم لبلوغ المراحل المتقدمة والمنتخبات الوطنية في أفضل جاهزية فنية وبدنية.

وأشاد بالجهود المقدرة والدور الملموس للأجهزة الفنية بقيادة الخبير أحمد عبدالرزاق رئيس اللجنة الفنية والجهاز الإداري بقيادة خالد الشحي مشرف عام المراحل السنية.

يذكر أن فريق 16 سنة الذي يقوده المدرب المغربي سعيد شخيت والإداري محمد خميس الظنين يضم العديد من المواهب المميزة التي يعول عليها خورفكان مستقبلاً أبرزهم عمر إبراهيم كابتن الفريق وسعود عبدالعزيز ومحمد المنصوري وعلي بشير وسيف خلف وسلطان فهد ومحمد سلمان والحارس خليل الحوسني.