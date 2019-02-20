لاعبات «الشارقة الرياضي للمرأة» يتألقن في «عربية المبارزة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حصيلة كبيرة من الميداليات، بعد فوزهن ب5 ذهبيات، وبرونزيتين، خلال مشاركتهن ضمن بعثة منتخب الإمارات للمبارزة في البطولة العربية للأشبال والناشئين للمبارزة، التي استضافتها الكويت.ونالت لطيفة الحوسني ذهبية «سلاح الفلوريه» - فرقي، فئة الناشئات، فيما حلّت في المركز الثالث- فردي، فئة الناشئات، أما زميلتها فجر المرزوقي فحققت إنجازاً بإحرازها للميدالية الذهبية «سلاح الايبيه» - فرقي، فئة الأشبال، فيما اكتفت بالمركز الثالث على صعيد «الايبيه» - فردي، فئة الناشئات.

وضاعفت ريم الشمّاع من حصيلة الذهبيات بعد أن خطفت المركزين الأول ضمن فئة الفردي والفرقي «سلاح الايبيه» - فئة الناشئات، لتحصد ميداليتين ذهبيتين، وعادت لاعبات الشارقة ليواصلن تألقهنّ ، حيث استطاعت اللاعبة شوق بلال أن تعود بذهبية المركز الأول «سلاح الايبيه» فرقي بعد منافسة قوية قدمتها جميع اللاعبات ليعدن إلى أرض الشارقة محمّلات بحصيلة كبيرة من الميداليات.