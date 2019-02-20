شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تودع البطولة أمام سفيتولينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودعت التونسية أنس جابر، منافسات بطولة دبي للتنس، بعد خسارتها أمس في الدور الثاني أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-7 و0-4، قبل أن تنسحب بسبب الإصابة في الكتف.

تواجه سفيتولينا، حاملة لقب آخر نسختين من البطولة، في الدور الثالث، الإسبانية جاربين موجوروزا الفائزة على الصينية تشينج سيساي.

وتأهلت الرومانية سيمونا هاليب بطلة 2015 بفوزها على الكندية أوجيني بوشارد، 7-6 و6-4.

وفازت السويسرية بليندا بينسيتش على مواطنتها ستيفاني فوجلي، بمجموعتين 6-1 و6-1، وودعت الفرنسية كارولين جارسيا البطولة مبكراً بعد سقوطها أمام الأمريكية جينيفر برادي 4-6 و5-7.

وضربت برادي، موعداً في الدور الثالث مع التشيكية بيترا كيفتوفا.

وتغلبت الأمريكية أليسون ريسكي على الفرنسية أليز كورنيه بنتيجة 6-2 و6-3، وتلعبريسكي في الدور الثالث مع الفائزة من مباراة التشيكية كارولينا بليسكوفا مع السلوفاكية دومينيكا سيبلكوفا.

ولحقت الإسبانية كارلا سواريز نافارو، بركب المتأهلات للدور الثالث، بعد تغلبها على نظيرتها الصينية شواي تشانج بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4) و(6-4).

وتنتظر كارلا في الدور الثالث، مواجهة الفائزة من مباراة نعومي أوساكا وكريستينا ملادينوفيتش.

وأمضت مصنفة التنس الأولى عالمياً، اليابانية نعومي أوساكا، بعض الوقت بصحبة رامولا بيجندرا، رئيس الطهاة في الفندق الرسمي لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، جميرا كريك سايد، حيث تحدثت عن طعامها المفضل، ونظامها الغذائي، قبل خوضها المباريات وبعدها، وحبها لكسر هذا النظام أحياناً بتناول البطاطا المقلية.

وشاركت أوساكا رئيس الطهاة في تحضير طبق من السلطة الشهية في جناح الطبخ الكائن في بهو اللاعبات الجديد في فندق جميرا كريك سايد.