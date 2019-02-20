شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان ورقم عالمي لأصحاب الهمم في «كأس العالم للرماية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل منتخبنا الوطني لرماية أصحاب الهمم على ميداليتين ذهبيتين مع تحقيق رقم عالمي جديد ضمن منافسات بطولة (التسامح) كأس العالم لرماية أصحاب الهمم 2019 التي تنظمها للعام الرابع على التوالي مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة،بميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة يمثلون 47 دولة من مختلف قارات العالم.

حصل منتخبنا الوطني المكون من بطلنا الأولمبي عبدالله سلطان العرياني، وعبيد الدهماني، وعبدالله سيف العرياني على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة البندقية الساكتون (ناري) لمسافة 50 متراً ثلاثة أوضاع مع تحقيق رقم عالمي جديد بتحقيق مجموع نقاط 3471 نقطة، وجاء الفريق الصيني بالمركز الثاني والميدالية الفضية بمجموع نقاط 3461 نقطة، وحل المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بمجموع نقاط 3441 نقطة. وفي نفس المسابقة للفردي نجح بطلنا الأولمبي عبدالله سلطان العرياني في الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية متفوقاً على كل المنافسين محققاً مجموع نقاط 457,2 نقطة، وحل في المركز الثاني البطل السلوفاكي رادوسلاف ميلونوفسكي بتحقيقه مجموع نقاط 452.7 نقطة،وحل بطلنا عبيد الدهماني الذي شارك في المنافسة بتلك المسابقة على المركز الثامن محققاً مجموع نقاط 388,3 نقطة.

وأهدى بطلنا الأولمبي عبدالله سلطان العرياني هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة

وأكد عزم الفريق على السعي للحصول على ميداليات جديدة خلال المنافسات، ومتابعة تحقيق الإنجازات ورفع راية الدولة في كافة المنافسات والاستحقاقات، والعمل لإسعاد شعب الإمارات، مؤكداً على صعوبة المنافسة في منافسات البطولة الحالية نظراً لمشاركة كل أبطال العام واشتداد المنافسة.

وقال إن الحصول على الميداليات الذهبية في مسابقة البندقية الساكتون خمسين متراً هو بالتخصص لمنتخب الإمارات الذي يجيد ذلك النوع من الرماية.

هذا وحرص بطلنا الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم مدرب منتخب أصحاب الهمم للرماية على مرافقة ابطال منتخبنا الوطني في مسابقة الشوزن خلال مشاركتهم في الجولة الأولى من البطولة التي جرت صباح أمس ضمن منافسات البطولة وقام بشد آزر اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق نتائج طيبة والمنافسة على الوصول لمنصات التتويج، كما قام بتوجيه اللاعبين وتصحيح أخطائهم خلال الفترة الزمنية بين الجولتين.