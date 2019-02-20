الفتح يستضيف الأهلي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقص الفتح والأهلي شريط الجولة 21 من دوري المحترفين السعودي عندما يلتقيان الليلة على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.

يدخل صاحب الأرض اللقاء وهو سابع برصيد 28 نقطة وكان ظهوره الأخير ناجحا عندما فاز خارج القواعد على الفيحاء 2-1، في حين يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 36 نقطة وخسر مباراته الأخيرة أمام ضيفه النصر 1-2، لتتضاءل آماله في المنافسة على اللقب حيث اصبح متأخرا ب13 نقطة عن المتصدر الهلال و7 نقاط عن النصر.

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