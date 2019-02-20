موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف طلائع الجيش نظيره الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 20 / 2 / 2019 على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفارس الأبيض بحثًا عن التحليق بصدارة الدوري والوصول للنقطة 54 بجدول ترتيب المسابقة. موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الأربعاء على استاد الجيش بالسويس. الزمالك يبحث عن الفوز رقم 19 الزمالك يبحث عن الفوز رقم 19 الفارس الأبيض الذي يعاني قاريًا فى الكونفدرالية الأفريقية، وصل للمباراة الـ18 على التوالي بدون هزيمة محليًا بواقع 16 مباراة في الدوري ومباراتين في الكأس بعد الفوز الأخير الذى حققه إنبى فى الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري المصرى. ترتيب الزمالك وطلائع الجيش بجدول الدوري ترتيب الزمالك وطلائع الجيش بجدول الدوري يحتل الزمالك المركز الأول بجدول الدوري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 16 وتعادل فى 3 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 46 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا. التشكيل المتوقع للزمالك وطلائع الجيش التشكيل المتوقع للزمالك وطلائع الجيش يبدو التشكيل المتوقع للزمالك مكونا من: "محمود جنش - عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود كهربا - يوسف أوباما - زيزو - خالد بو طيب". ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك كالتالى: "محمد بسام - أحمد سمير - خالد سطوحي - أحمد سامي - عاصم صلاح - محمد أبو المجد - فرانك ستيفن -أحمد كابوريا - عمرو عموري - كريم طارق - مصطفى محمد".

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