شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يلبى طلب الفنان شريف منير ويهديه قميصه فى ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان شريف منير عن تلقيه هدية من اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، عبارة عن قميص الفرعون المصرى مع النادى الريدز، والذى يحمل الرقم 11. وشارك شريف منير، متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع "انستجرام" بصورته ممسكاً بقميص اللاعب المصرى محمد صلاح.

شريف منير وعلق شريف منير على الصورة بقوله: "محمد صلاح أسعدنى لتلبية طلبى.. وبعتلى التيشرت بتاعه.. شكرا مو صلاح".

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