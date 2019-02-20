20 رقمًا من قمة الأبطال السلبية.. نحس سواريز وعقدة بايرن وحصن ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خيم التعادل السلبي على نتائج مباراتي الذهاب في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني في آنفيلد، وبرشلونة الإسباني وليون الفرنسي في بارك أولمبيك ليون.

نتيجتان حققا العديد من الأرقام الإيجابية والسلبية، نستعرضها في السطور التالية:

ليفربول وبايرن:

- لم يخسر ليفربول في آخر 20 مباراة أوروبية متتالية في آنفيلد (14 انتصار و6 تعادلات) منذ هزيمته أمام ريال مدريد في أكتوبر 2014، كثاني أطول أرقامه في بعد سلسلة الـ40 مباراة بين سبتمبر 1974 وديسمبر 1991.

- نجح بايرن ميونيخ في مواصلة سلسلة اللا هزيمة خارج "آليانز آرينا" في دوري الأبطال للمباراة التاسعة على التوالي، حيث فاز في ست مواجهات وتعادل في ثلاث.

- آخر 3 مباريات لبايرن ميونيخ في آنفيلد معقل ليفربول في البطولات الأوروبية انتهت جميعها بالتعادل (0-0)، وفشل البافاري في هز شباك الريدز في كل مبارياته الأربعة خارج ملعبه ضد ليفربول.

- أصبح بايرن ميونيخ ثالث فريق يخرج من آنفيلد بشباك نظيفة في تشامبيونز ليج، بعد ريال مدريد في موسم (2008-09) وبورتو (2017-18).

- للمرة الثالثة على التوالي تنتهي الجولة الأولى من مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ في المسابقة الأوروبية بالتعادل السلبي، مع العلم أن الفريق البافاري للدور التالي في نسخة 1971، بينما كان التأهل من نصيب الريدز في 1981.

- فشل بايرن ميونيخ في التسديد على المرمى في مباراة إقصائية بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ مايو 2015 أمام برشلونة.

- 9 فرق حافظت على نظافة شباكها في آنفيلد أمام ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، وهم مانشستر يونايتد (3 مرات) وستوك سيتي (مرتان) ووست هام وبليموث وساوثهامبتون ووست برومتش وبورتو البرتغالي ومانشستر سيتي، وآخرهم بايرن ميونيخ.

- العملاق الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ لمس الكرة 70 مرة أمام ليفربول، أكثر من أي مباراة أخرى خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا.

- لم يسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ سوى هدفين فقط خلال آخر 12 مباراة خارج أرضه في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، أمام ريال مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي

- خاض الفرنسي فرانك ريبيري جناح بايرن ميونيخ مباراته الـ100 مع الفريق البافاري في البطولات الأوروبية.

ليون وبرشلونة:

- استمرت العقدة الأوروبية للأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، إذ فشل النجم الأوروجوياني في التسجيل خلال آخر 16 مباراة بدوري الأبطال خارج الديار بواقع 24 ساعة كاملة دون إحراز أي هدف، ويعود آخر هدف إلى سبتمبر 2015 ضد روما في الأوليمبيكو.

- سجل سواريز هدفين فقط في آخر 23 مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017 وأمام روما الإيطالي في 2018.

- تأهل برشلونة في 4 من أصل مناسبات في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال بعد التعادل (0-0) خارج ملعبه بأعوام 1974(مرتين أمام لينز وفينورد)، 2006 أمام بنفيكا، و2012 أمام ميلان، فيما ودع المسابقة مرتين.

- سدد البارسا 25 تسديدة ضد ليون، أكثر أرقامه دون تهديف في مباراة بدوري الأبطال منذ موسم (2003-04).

- فشل برشلونة في التسجيل في أربع مباريات فقط من آخر 17 في دوري أبطال أوروبا.

- تعادل ليون في 6 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم رينجرز الأسكتلندي موسم (2005-06).

- ضرب ضرب ليون إطار المرمى 8 مرات في مبارياته التسع الأخيرة بدوري الأبطال.

- لعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة مباراته الـ250 بقميص الفريق الكتالوني في جميع المسابقات.

- عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة رقم زميله السابق أندريس إنييستا، بالمشاركة في 130 مباراة بقميص الفريق الكتالوني في دوري الأبطال كثاني أكثر ممثلي الفريق تاريخيًا في البطولة القارية خلف تشافي (151 مباراة).

- تصدى الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة لـ17 من أصل 20 تسديدة واجهها في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بنسبة نجاح 80%.