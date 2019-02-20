إسماعيل يوسف يتحدث عن.. لاعبين من بيراميدز يتمنى ضمهما.. والتعاقد مع حارس.. وأزمة إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نفى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما يتردد عن بحثهم عن حارس مرمى أخر لفريق القدم للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك الزمالك في صفوفه ثلاثة حراس مرمى وهم محمود جنش، عماد السيد وعمر صلاح.

وأضاف يوسف، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج اللاعيب على فضائية أم بي سي مصر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"لدينا حارس مرمى كبير وهو جنش يستحق حراسة مرمى المنتخب وكذلك يؤدي عماد السيد دور الحارس الثاني على أكمل وجه وكذلك عمر صلاح من الحراس المميزين".

وتطرق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى سبب رفضهم طلب نظرائهم في بيراميدز لاستبدال بعض اللاعبين عقب مباراتهم بالدوري؛ حيث قال:"الأمر كان صعبًا فلدينا من بداية الموسم مشكلة بمركز الظهير الأيسر ولأن لدينا مدير فني لديه قدرات كبيرة اخترع مركزًا لعبد الله جمعة وجعله يشغل مركز الظهير الأيسر بدلًا من كونه يلعب أسفل المهاجمين وعبد الله اجتهد لدرجة أنه قريب من الانضمام للمنتخب وكذلك طارق حامد صعب الاستغناء عنه أيًاكان القادم ونعلم أنه جيد ولكن لدينا لاعبينا".

ورد يوسف أيضًا على سؤاله عن لاعبين يرغم بضمهم من صفوف بيراميدز للزمالك باختياره البرازيلي كينو والمصري دونجا؛ حيث يرى أن الأخير أثر غيابه يوم أمس الثلاثاء بمباراة الجونة على فريقه الذي هُزم بهدفين مقابل هدف باللقاء.

وتابع تيجانا، كما كان يُلقب وهو لاعب:"نصحني سامي الشيشيني بمتابعة دونجا حينما كان بالأسيوطي ولكنه الآن تطور بصورة كبيرة ولكن لم نتفاوض معه من قبل لضمه".

واسترسل عضو مجلس إدارة الزمالك:"كان لدينا النية لتقيم أي تنازلات لمساعدة شيكابالا ولكن الاتحاد لم يتقدم بأي عرض رسمي لضمه فهو لاعب نحبه جميعًا ونقدره كجمهور الزمالك ولا يوجد لدينا مشكلة معه.. وبخصوص أيمن حفني رفض مجلس الإدارة التفريط به فجمهور الزمالك زواق يُحب اللاعبين (الحريفة) وأنا أحب مشاهدة حفني بالملعب وبالفعل وصلته عروضًا كثيرًا ولكننا أصرينا على بقائه ويثبت في كل مباراة أنه لاعب مؤثر".

وكذلك تناول اللقاء الذي أجراه معه مهيب عبد الهادي ما يُشار له إعلاميًا بـ "أزمة محمد إبراهيم"؛ حيث قال عضو مجلس إدارة الزمالك:"نضع كإدارة للكرة بند ينص على تجديد أي لاعب يريد الخروج في فترة إعارة لنادي أخر على عقود تجديد بذات مدة الإعارة لنا وهو ما حدث عند إعارة كهربا ولكن محمد رفض ذلك وأصر يكون موجود ولا يوجد أي عقوبة عليهم فكان بقائمة الـ 20 لاعب بأخر مباراة".

وأتم حديثه بالإشارة إلى أن محمد إبراهيم "ابن الزمالك" ولكن ينقصه التركيز في المستطيل الأخضر:"لا يمكن الحديث عن إمكانياته الفنية فهو يُشكل الفارق مع أي فريق يلعب لصالحه ولكن ينقصه التركيز داخل الملعب".

ولا يُشارك محمد إبراهيم مع فريقه بعد رفضه التوقيع لمدة موسم أخر لصالح الزمالك مقابل الخروج على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية الماضية.