بالفيديو.. انطلاقات وفرص مهدرة في ملخص لمسات صلاح أمام بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شارك الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مباراة بايرن ميونيخ الألماني على ملعب "آنفيلد" التي انتهت بالتعادل السلبي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ظهر صلاح كالعادة في التشكيل الأساسي الذي أعلنه المدرب الألماني يورجن كلوب، وخاض المباراة كاملةً لكنه فشل في هز شباك العملاق الألماني مانويل نوير.

وأتيح لصاحب الـ26 عامًا أكثر من فرصة خاصةً في الشوط الأول من المباراة لكن دفاعات بايرن كانت لها بالمرصاد، كما صنع المصري عدة فرص لزملاءه لكن دون جدوى.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 13 مارس بملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونيخ، ليتحدد الفريق المتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.