أحمد حسن: الاهتمام بخسارة بيراميدز يكشف مدى قوته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بنادي بيراميدز، أن الاهتمام الكبير بخسارة الفريق، يكشف مدى تأثيره في الكرة المصرية بشكل عام.

وخسر بيراميدز بهدفين مقابل هدف أمام الجونة بمباراة الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" "كل الأمور واردة في كرة القدم، في بعض الوقت لا يلازمك التوفيق، أهدرنا العديد من الفرص كانت كفيلة بتعديل النتيجة".

واستمر "بالطبع الفريق يحتاج لبعض الوقت للاعتياد على طريقة المدرب الجديد، نثق في قدرات اللاعبين ونمتلك جهاز فني مميز، وسوف نغلق صفحة الجونة لنركز في المباريات المقبلة".

وواصل "بيراميدز يسير في الطريق الصحيح، الفريق قدم مباراة كبيرة أمام سموحة، وإن شاء الله القادم يكون أفضل للفريق، ولم يكن هناك أي شكوى من ملعب الجونة، وحمادة صدقي مدرب كبير ونحترمه بشدة".

وصرح "الإهتمام الكبير بخسارة بيراميدز أكبر دليل على أن الفريق أصبح له تأثير قوي في الكرة المصرية، كما قلت من قبل، بيراميدز أحدث حالة جديدة، وأتفهم ما يحدث".

واختتم "من الطبيعي أن يكون هناك ردود أفعال من الأندية التي تنافسك طالما تتواجد في المنافسة، وما حدث يؤكد لنا قوة وجودنا بالدوري، الجميع أصبح يخشى بيراميدز ويهابه، ويعمل له حساب".