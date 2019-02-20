رقم سلبي لبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونيخ بعد تعادله السلبي اليوم أمام ليفربول رقمًا سلبيًا منذ 4 سنوات، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمنذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
حيث لم ينجح بايرن ميونيخ خلال مباراته أمام ليفربول من تسديد
ويستعد بايرن ميونيخ لإستضافة ليفربول على ملعبه "أليانز أرينا" ضمن مباراة الإياب، في 13 مارس من الشهر المقبل.
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