رقم سلبي لبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

حقق بايرن ميونيخ بعد تعادله السلبي اليوم أمام ليفربول رقمًا سلبيًا منذ 4 سنوات، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمن

ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

حيث لم ينجح بايرن ميونيخ خلال مباراته أمام ليفربول من تسديد

أي تسديدة على المرمى، وذلك لأول مرة منذ مايو 2015 في مباراته أمام برشلونة

ويستعد بايرن ميونيخ لإستضافة ليفربول على ملعبه "أليانز أرينا" ضمن مباراة الإياب، في 13 مارس من الشهر المقبل.