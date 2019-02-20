موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكة والقنوات الناقلة

فريق مانشستر سيتي وشالكة

كتبت: سارة جاب الله

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وشالكة الإلماني مساء اليوم الأربعاء على ملعب "وفيلتينس ارينا" معقل الفريق الإلماني، ضمن منافسات ذهاب دور الــ16 بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكه

من المقرر يكون موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكه في تمام

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يكون موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكه في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، في حين يكون موعد مباراة مانشستر سيتي وشالكه في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشالكه

تذاع مباراة مانشستر سيتي وشالكة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة ، بتعليق خليل البلوشي وجواد بده.

ويبتسم التاريخ للسيتي أمام الأندية الألمانية مؤخرًا، حيث فاز في 6 وتعادل في مباراة في آخر 7 مباريات أمام الأندية الألمانية في المسابقات الأوروبية.