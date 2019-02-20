جوارديولا يؤكد غياب ستونز وجيسوس عن مواجهة شالكة بدوري الأبطال

جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي

كتبت: سارة جاب الله

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن حالة فريقه قبل مواجهة شالكة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل مواجهة المان سيتي الفريق شالكة الألماني ضمن منافسات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الكتالوني: "هذه البطولة خاصة، الفرق جيدة، عليك أن تتحكم في مشاعرك وعليك أن تكافح وتعاني في الأوقات السيئة، لكن نحن لدينا الثقة، ولدينا أحلام تدور في رؤوسنا ولا

يمكنك أن تمضي قدما إذا لم تلعب بشخصيتك وتقدم أفضل ما لديك".

وأضاف جوارديولا: "إذا أردت أن تحلم فعليك أن تعبر إلى المراحل النهائية، وكل ثانية تحصل عليها عليك تلعب بشكل مذهل وتفرض نفسك في المباراة وأن نلعب بشخصيتنا، هذا ما أريد أن أشعر به".

وأكد المدير الفني على غياب الثنائي جون ستونز وجابريل جيسوس عن مواجهة مساء الأربعاء بداعي

الإصابة، حيث قال: "جون ستونز لديه مشكلة في عضلة الفخذ، وجابريل جيسوس لديه إصابة في الأوتار".

وواصل تصريحاته بقوله: "لا أعتقد أنها مشاكل كبيرة، لكنها كانت كافية لعدم الحضور معنا".

المدرب الكتالوني أشاد كثيرا بصانع الألعاب البرتغالي بيرناردو سيلفا، حيث أشار إلى أنه أكثر شخص محبوب داخل غرفة الفريق.

وعن هذا قال جوارديولا: "بيرناردو سيلفا شخص محبوب، إنه لا يقوم أبدا بعمل تعبير وجه سيء، إنه أكثر شخص محبوب في غرفة الفريق، وهو موهوب للغاية".

وأنهى تصريحاته بقوله: "أنا شخص محظوظ لوجود بيرناردو في فريقي، في كل تدريب وكل مباراة أحبه، الأمر بهذه البساطة".