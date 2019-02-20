مدافع برشلونة: قدمنا مباراة جيدة لكننا أفتقدنا التهديف

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أكد كليمينت لينجليت مدافع برشلونة الإسباني أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ليون لكنه أفتقد للتسجيل في شباك الفريق الخصم، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ليون ضمنذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال ليجينت في تصريحات بعد المباراة: "لقد لعبنا مباراة جيدة ولكننا أفتقدنا لتسجيل الأهداف، أنا متأكد
وأضاف "تكرار سيناريو مباراة روما في العام الماضي، في الحقيقة لم أكن معهم في العام الماضي ولكن النتيجة مخيبة للأمال".
الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستكون على ملعب "كامب نو" في 13 مارس المقبل.
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