برشلونة يؤجل حسم تأهله بتعادل سلبي مع ليون

ساد التعادل بنتيجة (0-0) بين برشلونة وليون، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بارك أوليمبيك، في إطار مواجهات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويحتضن ملعب كامب نو، معقل الفريق الكاتالوني لقاء العودة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 13 مارس المقبل.



انطلقت المباراة ببداية ساخنة من الدقائق الاولى، فمع أول هجمة من جانب الفريق الكاتالوني، وصل عثمان ديمبلي بانفراد من الجهة اليسرى، ولكن فشل في افتتاح النتيجة بعدما خرجت تسديدته بعيدة عن المرمى.



واصل البلوجرانا ضغطه الهجومي المبكر وفي الدقيقة الثالثة تحصل ميسي على ركلة حرة مباشرة من موقع خطير، بعد عرقلته من حسام عوار الذي حصل على البطاقة الصفراء الأولى باللقاء، ليعجز البرغوث عن إيداعها في الشباك.



استعاد أصحاب الأرض توازنهم وبدأ وسط الملعب في امتلاك الكرة بواسطة ندومبلي وعوار، بالإضافة لانطلاقات ديباي التي تصدى لها الدفاع الكاتالوني باقتدار.



وصل الفريق الفرنسي بأول كرة خطيرة على مرمى برشلونة، حيث استغل تيرير غياب ضغط لاعبي البرسا ليسدد كرة صاروخية لمست أصابع تير شتيجن ثم ارتطمت بالعارضة لتتعالى أصوات الجمهور.



حاول برشلونة الوصول إلى مرمى ليون في أكثر من مناسبة عن طريق ليونيل ميسي، الذي تولى مهمة تفكيك الجدار الدفاعي الصلب لليون، بجانب ديمبلي الذي فشل في عديد من الصراعات الثنائية.



وقبل نهاية الشوط الأول كاد سيرجيو بوسكيتس أن يحرز الهدف الأول للبلوجرانا، بتعامله بشكل جيد مع تمريرة سميدو قبل أن تخرج تسديدته لجوار القائم الأيمن للحارس.



واصل الفريق الإسباني ضغطه مع انطلاقه الشوط الثاني وتحول ميسي للعب أقرب لمنطقة الجزاء بجوار لويس سواريز على امل احراز هدف التقدم.



أهدر سواريز فرصة محققة في الدقيقة 60، حيث لم يستثمر خطأ مدافعي ليون في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن فشل الأوروجوياني في تحويل الكرة إلى الشباك بغرابة.



استغل ديباي مهارته على الجبهة اليسرى وراوغ نيلسون سميدو إلى أن مرر كرة عرضية لزميله موسى ديمبلي ولكن تدخل تير شتيجن في الوقت المناسب.



أجرى إرنيستو فالفيردي التغيير الأول في في الدقيقة 68 بخروج عثمان ديمبلي الذي تراجع مردوده في الشوط الثاني وأشرك فيليب كوتينيو بدلا منه.



سيطر برشلونة على الربع ساعة الأخيرة بشكل كامل، وتراجعت خطوط ليون في ظل مجحاولات ميسي وسواريز المستميتة لتسجيل الهدف ولكن دون جدوى أمام يقظة لاعبي ليون.



لجأ الفريق الفرنسي للعودة بكامل لاعبيه أمام هجوم برشلونة الكاسح، وهو ما نجح فيه بالنهاية بعد إنهاء المباراة بتعادل صعب مع برشلونة.

المصدر: موقع كورة