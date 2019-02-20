اونلاين | بث مباشر مباراة الاهلي ضد الداخلية (لحظة بلحظة) في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الاهلي ضد الداخلية (لحظة بلحظة) في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الأهلي نظيره الداخلية سهرة يوم غد الأربعاء في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس والتي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

مران الأهلي الأخير يكشف التشكيل المتوقع أمام الداخلية

ظهرت ملامح تشكيل الأهلي أمام الداخلية في المباراة التي ستقام مساء غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأظهر مران الأهلي الأخير الذي أقيم عصر اليوم باستاد مختار التتش تشكيل الأهلي في مباراة الغد والذي لن يخرج عن :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، ناصر ماهر.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

تتابعون البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل..