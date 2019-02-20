رياضة | رقم سلبي يطارد محمد صلاح هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم سلبي يطارد محمد صلاح هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل محمد صلاح جناح نادي ليفربول في هز شباك بايرن ميونيخ في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأنفيلد" مساء الثلاثاء بذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

أصبحت ظاهرة "عدم تسجيل صلاح أمام الكبار" تطار نجمنا المصري هذا الموسم مع ليفربول على العكس تماماً مما جرى في الموسم الماضي حينما كان مرعباً في اللقاءات الكبيرة.

محمد صلاح واصل صيامه التهديفي أمام الكبار هذا الموسم فلم ينجح سوى في هز شباك آرسنال في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 5-1 لصالح الريدز حيثُ سجل وقتها "مو" هدف من ضربة جزاء.

بينما لم يسجل محمد صلاح ضد الكبار هذا الموسم مثل فرق: "توتنهام، باريس سان جيرمان، تشيلسي، نابولي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونيخ".

وتأجل حسم تلك المواجهة إلى مباراة الإياب التي ستجمعهما على ملعب "أليانز أرينا" معقل البافاري، بعد أن فشل خط هجوم ليفربول القوي من حسم النتيجة لصالحهم في لقاء الذهاب على أرضهم، وستكون موقعة الإياب يوم 13 من الشهر المقبل.

ومنذ بداية موسم 2008/09؛ نجحت فقط ثلاثة أندية بالمحافظة على نظافة شباكها بملعب الآنفيلد في دوري أبطال أوروبا:

- ريال مدريد

- بورتو

- بايرن ميونخ