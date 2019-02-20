رياضة | أزمة بين يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب إيكاردي وديبالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب إيكاردي وديبالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية بأنه توجد أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الناديين الإيطاليين يوفنتوس وإنتر ميلان بعدما تدخلت إدارة كل منها بالرد بتصريحات تسبب فيها نجما الكالتشيو الأرجنتينان ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان وباولو ديبالا نجم يوفنتوس.

وكان فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس قد اعترف برغبة السيدة العجوز في التعاقد مع إيكاردي والدخول في مفاوضات مع إنتر ميلان لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأثارت تلك التصريحات غضبا شديدا داخل إنتر ميلان مما جعل جوسيب ماروتا المدير الرياضي للنادي يخرج في تصريحات صحيفة رد فيها على اهتمام السيدة العجوز بضم إيكاردي واستخدم ورقة لاعبه باولو ديبالا لإبعاد اليوفي عن الصفقة.

وقال ماروتا في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية : «إنتر ميلان لن يوافق على رحيل إيكاردي في الصيف وسنتوصل معه لاتفاق نهائي يقتضي ببقائه مع الفريق».

واختتم ماروتا تصريحاته قائلاً : «باراتيتشي أعلن نيته في التواصل معنا لضم إيكاردي في يونيو المقبل؟ سنفعل الشيء نفسه ونفاوضهم لضم ديبالا في شهر يونيو المقبل».

يذكر أن هناك علاقة سيئة مؤخرا تجمع بين ماورو إيكاردي وناديه إنتر ميلان بسبب رفضه تجديد عقده مع الفريق وتعقيد واندا نارا زوجته ووكيلة أعماله المفاوضات بينه وبين النادي لتمديد عقده والضغط من أجل زيادة راتبه السنوي لتقوم إدارة النيراتزوري بسحب شارة القيادة من إيكاردي.

وكانت واندا ظهرت وهي تبكي على برنامج تيكي تاكا الإيطالي وتحدثت عن العلاقة بين زوجها إيكاردي وإنتر ميلان وسحب شارة القيادة منه وقام ماروتا المدير العام لإنتر ميلان بمداخله تليفونية عبر البرنامج وعرض عليها نيتهم بتجديد عقد اللاعب وكشفت واندا أن نيتهم البقاء مع فريق الأفاعي.