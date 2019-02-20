رياضة | ملخص الشوط الثاني - ليفربول 0 × 0 بايرن ميونخ || دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص الشوط الثاني - ليفربول 0 × 0 بايرن ميونخ || دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بايرن ميونيخ في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراته ضد ليفربول على ملعب "الأنفيلد" وذلك مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأجل حسم تلك المواجهة إلى مباراة الإياب التي ستجمعهما على ملعب "أليانز أرينا" معقل البافاري، بعد أن فشل خط هجوم ليفربول القوي من حسم النتيجة لصالحهم في لقاء الذهاب على أرضهم، وستكون موقعة الإياب يوم 13 من الشهر المقبل.

منذ بداية موسم 2008/09؛ نجحت فقط ثلاثة أندية بالمحافظة على نظافة شباكها بملعب الآنفيلد في دوري أبطال أوروبا.