رياضة | آخرهم بايرن.. 3 فرق حافظت على نظافة شباكها بملعب الآنفيلد منذ 2008

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرهم بايرن.. 3 فرق حافظت على نظافة شباكها بملعب الآنفيلد منذ 2008 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بايرن ميونيخ في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراته ضد ليفربول على ملعب "الأنفيلد" وذلك مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأجل حسم تلك المواجهة إلى مباراة الإياب التي ستجمعهما على ملعب "أليانز أرينا" معقل البافاري، بعد أن فشل خط هجوم ليفربول القوي من حسم النتيجة لصالحهم في لقاء الذهاب على أرضهم، وستكون موقعة الإياب يوم 13 من الشهر المقبل.

منذ بداية موسم 2008/09؛ نجحت فقط ثلاثة أندية بالمحافظة على نظافة شباكها بملعب الآنفيلد في دوري أبطال أوروبا:

- ريال مدريد

- بورتو

- بايرن ميونخ