رياضة | بعد تعادلهما سلبيا.. تعرف على فرص ليفربول وبايرن ميونيخ في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعادلهما سلبيا.. تعرف على فرص ليفربول وبايرن ميونيخ في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني "سلبيًا" في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

التعادل السلبي في لقاء اليوم يعتبر نتيجة مخيبة للآمال بالنسبة لفريق ليفربول الإنجليزي والذي خاض المباراة على ملعبه ووسط جمهوره، وبالتأكيد ستزيد صعوبة مهمته في لقاء الإياب أمام العملاق البافاري والذي سيقام في ألمانيا منتصف مارس المقبل.

-فرص ليفربول:

يحتاج ليفربول للتعادل إيجابيًا أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري، من أجل حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

-فرص بايرن ميونيخ:

بايرن ميونيخ يحتاج للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب من أجل التأهل مباشرة لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، بينما التعادل الإيجابي يطيح به خارج البطولة القارية.

** تكرار التعادل السلبي في لقاء الإياب بألمانيا يذهب بالمباراة للأشواط الإضافية وركلات الترجيح لتحديد المتأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الإياب بين ليفربول وبايرن ميونيخ يوم 13 مارس المقبل على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري.