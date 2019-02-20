رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة ليفربول مع بايرن ميونيخ والتي أقيمت بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل نجوم ليفربول بقيادة محمد صلاح في حسم المباراة التي أقيمت على ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، ليتأجل حسمها للمباراة المقبلة في الإياب والمقرر إقامتها على ملعب البايرن.

وتنتظر نادي ليفربول مباراة من العيار الثقيل ضد مانشستر يونايتد في إطار الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز وذلك يوم الأحد المقبل والموافق 24/2/2019.

ويذكر فأن نادي ليفربول يحتل حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 65 نقطة متساوياً مع مانشستر سيتي الذي يسبق الريدز بمباراة الجولة الـ27 من المسابقة.

وفي دوري الأبطال؛ سيحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على بايرن ميونيخ في ملعب أليانز أرينا وذلك في مباراة إياب دور الـ16 من المسابقة يوم 13/3/2019 وتعد مواجهة حاسمة وفاصلة لمصير الطرفين في البطولة الأوروبية.