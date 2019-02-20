انت الان تتابع تفاصيل خبر ليون يصمد أمام برشلونة والحسم يتأجل لمباراة الإياب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 12:58 صباحاً - فرض نادي ليون الفرنسي التعادل السلبي على ضيفه برشلونة الإسباني، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على ملعب "بارك أولمبيك"، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأجل حسم هوية المتأهل لدور الثمانية من "أمجد الكؤوس الأوروبية" إلى موقعة الإياب، المقررة إقامتها على ملعب "كامب نو"، في الـ13 من مارس المقبل، حيث بات برشلونة مطالباً بتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل العبور، في حين سيكون التعادل الإيجابي كافياً لتأهل الفريق الفرنسي.

في الدقيقة التاسعة من عُمر اللقاء، أطلق مهاجم ليون مارتن تيريير قذيقة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الألماني مارك تير شتيغن بصعوبة، ثم ارتطمت في العارضة.

وعقب تلك الكرة، لاحت أكثر من فرصة للاعبي برشلونة من أجل هز الشباك الفرنسية، لكن الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي والأرجنتيني ليونيل ميسي فشلوا في ترجمتها إلى أهداف.

وضغط برشلونة في الدقائق الـ15 الأخيرة بشكل كامل، وتراجع لاعبو ليون إلى الخطوط الخلفية من أجل الذود عن مرماهم، في ظل محاولات ميسي وزميله الأوروغوياني لويس سواريز للوصول إلى الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.