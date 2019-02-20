انت الان تتابع تفاصيل خبر سان جيرمان يتخلى عن "طيران الإمارات".. وهذا البديل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 12:58 صباحاً - أعلن نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان تخليه عن رعاية "طيران الإمارات"، المملوكة لإمارة دبي، لقميصه، حيث شرع في البحث عن راعٍ جديد يُلبي طموحاته وحضوره البارز في الساحة الأوروبية.

وقررت إدارة النادي الباريسي، برئاسة القطري ناصر الخليفي، عدم تجديد عقد رعاية "طيران الإمارات"، الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، حيث سيكمل موسمه الحالي بدون راعٍ لقميصه.

بدورها ذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، أن إدارة سان جيرمان تستهدف جذب راعٍ بقيمة مالية مُضاعفة لما يتقاضاه النادي الفرنسي حالياً من الناقلة الإماراتية، التي تعاني في الفترة الأخيرة تحت وطأة وقساوة الخسائر مع تراجع أرباحها السنوية بشكل كبير.

وأشارت إلى أن العقد المُبرم بين الجانبين منذ عام 2005 يقضي بحصول النادي الفرنسي على قرابة 30 مليون يورو سنوياً، وهو ما لم يعد يرتقِ إلى طموحات الإدارة الراغبة في الحصول على 50 مليون يورو، بداية من الموسم المقبل.

وسيحل "أمراء باريس" في المركز الرابع في حال حصولهم على المبلغ المالي المذكور، خلف ريال مدريد الإسباني (70 مليون يورو سنوياً)، ومانشستر يونايتد (60 مليون يورو)، ثم برشلونة ثالثاً بـ53 مليون يورو مع متغيرات مالية متعلقة بالألقاب والبطولات.

تسريبات الصحيفة الفرنسية تشير إلى أن هناك 3 جهات يتنافسون على رعاية قميص سان جيرمان، وهنا يدور الحديث حول شركة طيران لم يُفصَح عن اسمها (ليست الخطوط الجوية القطرية)، إضافة إلى شركة تأمينات مالية، وشركة أخرى للأدوات المنزلية.

وكشفت أن الإدارة الباريسية تخطط للإعلان عن الراعي الرسمي الجديد، بحد أقصى هذا الصيف، حيث سيظهر الفريق بالقميص الجديد في الموسم المقبل (2019 - 2020).