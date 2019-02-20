شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. بيكيه يحقق إنجاز تاريخي وينضم لأساطير البلوجرانا والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن جيرارد بيكيه لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني من تحقيق رقم مميز خلال مواجهة فريقه التي جمعته بليون الفرنسي لحساب مباريات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

ويمكن الرقم الذي حققه بيكيه في وصوله إلى المشاركة رقم 100 مع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا حسبما أكدت شبكة سكواكا الخاصة بالأرقام والإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأكملت سكواكا في بيانها أن بيكيه أصبح سابع لاعب في تاريخ برشلونة يحقق هذا الرقم بعد كلاً من :-

الاسباني تشافي هيرنانديز 151 مباراة.

الاسباني أندريس إنيستا مناصفة مع الارجنتيني ليونيل ميسي 130 مباراة.

الاسباني كارلوس بويول 115 مباراة

الاسباني فيكتور فالديس 106 مباراة

الاسباني سيرجيو بوسكيتس 101.

ويعتبر جيرارد بيكيه من الاعمدة الرئيسية في خط دفاع برشلونة ونجح في تحقيق أكثر من لقب مع الكتيبة الإسبانية ويطمح في أن ينهي مشواره الكروي بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والبطولات المحلية التي يخوضها الفريق.

يذكر أن برشلونة فشل في تحقيق الفوز على ليون وإكتفى الفريقان بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتأجل الحسم إلى موقعة الإياب التي ستقام على ملعب الكامب نو شهر مارس المقبل