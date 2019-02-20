شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام مستحيلة تثبت أن ميسي أفضل من رونالدو والان مع التفاصيل

الخليج 365- سيطر الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جميع الجوائز الفردية والأرقام القياسية لأكثر من عقد من الزمان، بعد نجاحهم في الحفاظ على مستواهم الرائع طوال الفترة الماضية وحتى الأن.

وتمكن ميسي نجم برشلونة ورونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، من السيطرة على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لمدة 10 سنين، قبل أن يخطفها الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الملكي عام 2018.

وطوال هذه الفترة دائما ماشهدت المدرجات والصحف والبرامج جدال كبير حول من هو الأفضل بين الثنائي الخيالي، ليرصد "السعودية نيوز" في هذا التقرير التالي 5 أرقام تثبت بأن الأرجنتيني أفضل من البرتغالي.

الفوز بأربع كرات ذهبية "بالون دور" على التوالي.

تمكن ميسي من الفوز بالكرة الذهبية 4 على التوالي في الفترة مابين 2009، 2012 في رقم قياسي لم يحدث من قبل لأي لاعب في تاريخ الساحر المستديرة.

بينما نجح رونالدو في الفوز بالكرة الذهبية مرتين على التوالي أعوام 2013 - 2014 وكررها مرة أخرى 2016 - 2017، وكان قريب من الفوز باللقب الثالث على التوالي عام 2018 لكنها كانت من نصيب مودريتش.

ومع كبر سن الثنائي وعدم القدرة على المنافسة لمواسم أخرى، أصبح من المستحيل أن يحقق رونالدو إنجاز الأرجنتيني خلال الأعوام المقبلة.

تسجيل 91 هدف في سنة واحدة

نجح ميسي في تحقيق إنجاز تاريخي عام 2012، عندما سجل 91 هدفا على مدار الـ12 شهر.

وتمكن ميسي بهذا الإنجاز من كسر رقم القياسي المسجل بأسم جيرد مولر الذي سجل 85 هدف في سنة ميلادية واحدة.

وعلى الرغم من أن رونالدو ألة أهداف خلال المواسم الأخيرة، ألا أنه لن يكون قادر على الوصول لإنجاز ميسي يتسجيل 91 هدف في عام واحد.

أحراز 50 هدف في موسم واحد بالدوري الأسباني

تمكن ميسي من تحقيق رقم قياسي عام 2012 في الدوري الأسباني، حينما سجل أكثر عدد من الأهداف في موسم واحد 50 هدف.

وسجل ميسي 50 هدف موسم 2012 ليكسر رقم رونالدو الذي سجل 40 هدف في الموسم السابق حينها.

وكان الدون قريب من الوصول لإنجاز ميسي موسم 2014 - 2015، ألا أنه أنهى الموسم بتسجيله 48 هدف بفارق هدفين عن رقم ميسي.

وبعد أن غادر البرتغالي إلى يوفنتوس مطلع الموسم الحالي، فأنه بالتأكيد لن يستطيع أحراز 50 هدف في موسم واحد بالدوري الأسباني.

صناعة 150 أسيست في الليجا

مهمته ليست التسجيل فقط، حيث يعتبر ميسي واحد من أفضل صانعي الاهداف في العالم، وظهر ذلك موسم 2018 - 2019 عندما أصبح الأرجنتيني أول لاعب يصل إلى 150 تمريرة حاسمة في الدوري الاسباني منذ أن تم البدء بجمع الأحصائيات بالليجا.

وبالطبع حدث هذا الرقم لأن ميسي كان يجواره العديد من أفضل مهاجمي العالم عكس رونالدو، حيث لعب ميسي بجانب هنري، رونالدينيو، إيتو، نيمار وسواريز.

وبالطبع رونالدو لن يكون قادرا على تحقيق هذا الإنجاز بعد رحيلة إلى السيدة العجوز.

400 هدف مع نادي واحد

منذ ظهوره الأول عام 2004، أصبح ليونيل ميسي أكبر هداف في تاريخ مسابقة الدوري الأسباني، حيث تمكن الأرجنتيني من تسجيل 405 هدف في الليجا مع برشلونة.

بينما أحرز رونالدو 311 هدف، بفضل تنقلاته العديدة بين الأندية والدوريات الأوروبية خلال مسيرته الكروية.

ويفصل ميسي عن الوصل لـ500 هدف مع الفريق الكتالوني "95" هدف فقط، وهو رقم سهل على الأرجنتيني أن يصل له خلال الفترة المقبلة، عكس رونالدو الذي رحل للدوري الإيطالي.