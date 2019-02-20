شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الأبطال.. ميسي يضيف رقم تاريخي لسجل إنجازاته الفردية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني من تحقيق رقم قياسي جديد يضاف إلى قائمة الألقاب الفردية والأرقام الخاصة التي يتوفر عليها البولجا وذلك في اللقاء الذي خاضه مع فريقه اليوم الثلاثاء أمام ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح أفضل لاعب في العالم خمس مرات في أن يصبح ثاني أكثر لاعب يشارك في تاريخ برشلونة بدوري الأبطال وتساوى مع الأسطورة الإسبانية آندريس إنييستا برصيد 130 مباراة لكلاً منهما ليبقى على بعد 21 مباراة فقط من الوصول للرقم القياسي المسجل بإسم تشافي هيرنانديز.

وكان تشافي قد خاض 151 مباراة مع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا ليبقى محتفظ بالرقم التاريخي كأكثر اللاعبين مشاركة من صفوف قلعة البلوجرانا ولكن ميسي إقترب بشده من الوصول إلى هذا الرقم والإحتفاظ به لفترة زمنية طويلة.

وفي ظل عدم تواجد تشافي الذي رحل للسد القطري وتوقفت مشاركاته مع الفريق كما هو الحال بالنسبة لآنييستا الذي فضل خوض تجربة إحترافية جديدة في الدوري الياباني ستكون الفرصة مواتية لميسي من أجل تعزيز رقمه فيما تبقى له من سنوات في ملاعب كرة القدم.

وفشل ميسي في قياده برشلونة لتحقيق فوز على ليون يسهل به مهمة الفريق قبل لقاء العودة في الكامب نو حيث إنتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف ليتأجل الحسم إلى موقعة الإياب.